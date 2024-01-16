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Иностранца подозревают в надругательстве над 15 детьми в России

В Рязани поймали гражданина Таджикистана, надругавшегося над 15 детьми

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Следственный комитет РФ

Гражданина Таджикистана, которого подозревают в педофилии, задержали рязанские следователи. Об этом рассказал руководитель Следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин в интервью ГТРК «Ока».

Правоохранители установили, что мужчину подозревают в совершении как минимум 15 преступлений против половой неприкосновенности детей, объектами его «увлечений» становились преимущественно несовершеннолетние 10-12 лет. Иностранец орудовал на Урале, а также в Центральном и Приволжском округах. Одно из надругательств мужчина совершил на территории Рязанской области.

Мужчину задержали в одном из московских аэропортов, когда он прилетел в столицу из Таджикистана.

Ранее житель Севастополя, надругавшийся над 6-летней соседкой, получил 12 лет колонии.

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