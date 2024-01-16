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В Роспотребнадзоре рассказали, когда в РФ начнет снижаться заболеваемость гриппом А

Попова: заболеваемость гриппом А в России начнет снижаться через три недели

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эксперты ведомства прогнозируют снижение заболеваемости гриппом А в России через три недели. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, эксперты спрогнозировали, что волна заболеваемости, которая связана с вирусом гриппа А, уйдет через три недели.

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России продолжит расти заболеваемость гриппом и COVID-19, к концу января она может превысить декабрьские показатели.

Стабилизируется ситуация к середине-концу марта, добавил Тимаков.

При первых признаках заболевания следует выявить тип инфекции и начать прием правильных противовирусных, подчеркнул инфекционист. Также он посоветовал продолжать стараться снижать вирусную нагрузку с помощью защитных масок, промывания носоглотки.

Напомним, Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом. По данным ведомства, COVID и ОРВИ составляет 128,1 случая на 10 тыс. населения, что выше базовой нормы на 83%. По мнению ученых, это обычная для текущего времени года ситуация, которая к февралю начнет улучшаться.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за новогодние праздники.

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