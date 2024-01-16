Дело возбудили после нападения группы российских юношей на прохожих

Официальный представитель министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк заявила, что в Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По ее словам, сотрудник следственного управления УМВД по Белгороду возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Волк подчеркнула, что в текущий момент ведется допрос одного из потерпевших, устанавливаются все соучастники и обстоятельства произошедшего.

Как отметила Волк, полиция менее чем за сутки после изучения видеозаписей установила личности злоумышленников и сейчас принимает меры к их задержанию.

До этого в ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили, что в Сочи задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на пенсионерку.

Инцидент произошел на улице Войкова. Неизвестный мужчина напал на проходившую мимо пожилую женщину и ударил ее ножом. Пенсионерку доставили в медицинское учреждение с проникающим ранением живота.

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