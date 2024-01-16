Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Школьник пришел в полицию и пожаловался, что у него слишком много уроков

Mothership: китайский школьник пожаловался полицейским на большое количество уроков

close
100%
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Китае школьник пришел в полицию и пожаловался, что у него слишком много уроков, пишет Mothership.

Мальчик также рассказал офицерам, что родители заставляют его ходить по выходным к репетитору. Согласно законам Китая, в стране запрещено проводить частные занятия по выходным и праздничным дням для учащихся до 16 лет, поэтому стражи порядка заинтересовались заявлением школьника.

«Домашнее задание утром и уроки после обеда. Ты, должно быть, находишься в сильном стрессе, верно?» — поинтересовался полицейский у подростка.

Сообщается, что офицеры провели со школьником беседу и даже помогли ему с домашним заданием по математике. Пользователи соцсетей поддержали ребенка, отметив, что учеба часто вызывает у детей сильный стресс.

О том, были ли привлечены к ответственности родители школьника, не сообщается.

Ранее учитель из Китая стал знаменитым в соцсетях благодаря своему почерку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами