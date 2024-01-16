Адвокат Навального* отреагировала на обвинения в экстремизме

Адвокату Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение по делу об «экстремистском сообществе». Как сообщила защитница в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Следственный комитет выступил с обвинениями днем 16 января.

«Оказывается я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском суде, а участвовала в экстремистском, сообществе, созданном им в 2011 году», — написала она.

По словам адвоката, по ее делу работают те же следователи, что были задействованы в уголовных и административных делах против Навального.

«Я никогда никого не сдавала. Никуда не сбегала. Твердо верила, что буду оставаться в России и защищать клиентов до конца», — отметила Михайлова, прокомментировав статью RT о том, что адвокат Михайлова «сдала всех адвокатов».

Защитница подтвердила, что после арестов коллег 13 октября не стала возвращаться в Россию из-за рубежа. «Да, сейчас я с дочерью в чужой стране. У нас нет дома и куча проблем. Близкие и дорогие люди остались там, куда вернуться я не могу», — добавила Михайлова.

В октябре 2023 года по такому обвинению были арестованы трое адвокатов Навального — Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин.

По версии следствия, адвокаты Навального, «используя свой статус», передавали его письма из колонии соратникам. Таким образом обвинение считает, что Навальный с их помощью «продолжал осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества».

Ранее адвокат Навального Александр Федулов уехал из России в Турцию.