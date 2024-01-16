Пожилая петербурженка попала под колеса самосвала и получила тяжелые травмы

В Петербурге пожилая женщина попала под колеса самосвала. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 16 января в Василеостровском районе недалеко от станции метрополитена «Приморская». По словам очевидца, 83-летняя пенсионерка переходила дорогу к трамваю, когда ее сбил 37-летний водитель самосвала Shacman.

В результате столкновения с самосвалом женщина получила тяжелые травмы, сообщает «Фонтанка». Ее доставили в медицинское учреждение.

До этого в Тюмени неуправляемый самосвал с щебнем едва не врезался в жилой дом. Прохожий запрыгнул в кабину большегруза и остановил его.

Ранее в Башкирии самосвал попал под тепловоз.