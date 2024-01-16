Жительница Ханты-Мансийска стала победителем премии «Служение»

Руководитель «Ресурсного центра города Ханты-Мансийска» Кристина Филиппенко с проектом «В единстве наша сила» стала победителем премии «Служение» в номинации «Защита Отечества — общее дело», сообщает ugra-news.ru.

Отмечается, что проект Филиппенко направлен на поддержку военнослужащих. В нем принимают участие около тысячи неравнодушных жителей Ханты-Мансийска. В рамках проекта волонтеры принимают и обрабатывают заявки от участников специальной военной операции, а затем собирают необходимые позиции и отправляют в зону боевых действий.

«Для меня огромная честь стоять на этой сцене и держать такую высокую награду. В первую очередь, хочу сказать огромное спасибо главе нашего города Ханты-Мансийска Максиму Ряшину за поддержку, понимание и тот труд, который мы вместе с вами проделываем, поддерживая наших бойцов. Спасибо моей команде, родным, близким, жителям всего нашего замечательного города за поддержку, доверие и уважение и любовь к нам», — сказала Филиппенко.

Она подчеркнула, что посвящает эту победу своему супругу, который находится на передовой.

«Я думаю, что он будет мной очень гордиться. И теперь я, как и все жители нашей великой страны, будем ждать наших героев с победой», — добавила Филиппенко.

Напомним, премия «Служение» проводится по поручению президента России Владимира Путина. Она присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества. Отмечается, что премия вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения.