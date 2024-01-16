В Кропивницком на Украине произошел взрыв

Днем в Кропивницком (ранее Кировоград) в центральной части Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Издание не приводит никаких подробностей, местные власти также не прокомментировали информацию.

Сейчас на Украине действует воздушная тревога. Сигнал прозвучал в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

До этого глава назначенной Киевом военной администрации региона Юрий Малашко сообщил, что в подконтрольных Киеву районах Запорожской области несколько объектов инфраструктуры получили повреждения.

В эту же ночь в подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.