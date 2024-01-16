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В Москве завели уголовное дело на фитнес-тренера, купившую сертификат вакцинации от ковида

«КП»: москвичке грозит до восьми лет колонии за покупку сертификата вакцинации

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Пресс-служба мэра и правительства Москвы/РИА «Новости»

В Москве на фитнес-тренера завели уголовное дело о даче взятки должностному лицу после того, как она купила сертификат вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

В газете уточнили, что факт покупки был совершен в июне 2021 года. Спортсменка также приобрела сертификаты для своего бывшего мужа и его новой возлюбленной, сумма сделки составила 30 тыс. рублей.

«При этом ни бывшего мужа, ни его сожительницу Ирина (фитнес-тренер — Прим. ред.) в известность не поставила о таком «подарке», — отметил источник.

Москвичке может грозить до восьми лет колонии или крупный штраф (до 60-кратного размера взятки). Сама девушка с обвинением не согласна, пока она находится под подпиской о невыезде.

В январе 2022 года в Москве обнаружили типографию, печатавшую поддельные COVID-сертификаты. Подозреваемые реализовывали подделки через мессенджеры, документы покупателям доставляли курьеры. Приобретателям фальшивых сертификатов грозило уголовное преследование, все подделанные бумаги были аннулированы.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина привился 90 раз ради продажи сертификатов о вакцинации.

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