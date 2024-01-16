Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Брянский губернатор сообщил об обстреле региона со стороны ВСУ

Богомаз: ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. При обстреле были повреждены четыре жилых дома, сельхозтехника, хозяйственная постройка, а также было нарушено энергоснабжение.

На месте работают оперативные и экстренные службы. К восстановительным работам приступили аварийные бригады.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны, расположенное в Климовском районе Брянской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что во время атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее, по его словам, украинские военные частично повредили несколько административных зданий, а аварийные бригады в данный момент приступили к ремонтным работам и пытаются восстановить энергоснабжение.

Ранее в Белгороде начали устанавливать модульные укрытия на случай обстрелов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами