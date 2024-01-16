Брянский губернатор сообщил об обстреле региона со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. При обстреле были повреждены четыре жилых дома, сельхозтехника, хозяйственная постройка, а также было нарушено энергоснабжение.

На месте работают оперативные и экстренные службы. К восстановительным работам приступили аварийные бригады.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны, расположенное в Климовском районе Брянской области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что во время атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее, по его словам, украинские военные частично повредили несколько административных зданий, а аварийные бригады в данный момент приступили к ремонтным работам и пытаются восстановить энергоснабжение.

Ранее в Белгороде начали устанавливать модульные укрытия на случай обстрелов.