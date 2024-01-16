В Ленобласти не стали оборудовать купель на месте гибели женщины

Администрация Гатчинского района Ленинградской области в преддверии Крещения сообщила «Ридусу», что не будет организовывать купель на реке Оредеж на месте, где при праздничных купаниях погибла местная жительница.

«В этом году купальни на Оредеже в районе Выры организовывать не будут», — сообщили в администрации.

Трагедия произошла 19 января 2022 года. Жительница Санкт-Петербурга прыгнула в прорубь и ушла под лед реки Оредеж, известной сильным течением. Тело погибшей удалось найти только девять дней спустя.

Заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин предупреждает, что окунаться во время Крещенских купаний необходимо только в специально оборудованных местах, где небольшая глубина, несильное течение и безопасный спуск.

Перед тем как окунаться в прорубь, он советует проконсультироваться с врачом. Купаться при наличии хронических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой запрещено.

Ранее врачи назвали противопоказания для купания в Крещение.