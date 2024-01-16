Американка работает в McDonlad's 53 года и не собирается на пенсию

Женщина из США работает в ресторане McDonald's 53 года и пока не думает о пенсии, пишет Inside Edition. По словам американки, лица довольных посетителей служат для нее стимулом продолжать заниматься любимым делом.

Барбара Кармер из Флориды начала свою карьеру в МсDonald's в 1970 году. По словам женщины, она cтартовала с должности официантки, но смогла продвинуться по карьерной лестнице.

«Затем я стала тренером, а затем была звездой и работала с Рональдом Макдональдом», — рассказывает женщина.

Спустя 53 года Барбара все еще работает в ресторане — сейчас она занимает должность менеджера. Несмотря на то что Кармер уже может выйти на пенсию, она пока не собирается этого делать. Американка отмечает, что за прошедшие годы в компании произошли изменения.

«Люди в компании действительно изменились. Это уже не то, что было раньше, но я по-прежнему хорошо провожу время», — уверяет 75-летняя американка.

Начальник женщины в восторге от такой сотрудницы и благодарит ее за вклад в работу.

«Что касается Барбары, она для меня как мать в компании. Барбара является примером наших основных ценностей», — добавил мужчина.

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