Мужчина, находившийся в розыске, едва не разбился, пытаясь сбежать от полиции

В Марселе молодой человек получил серьезные травмы, упав с высоты третьего этажа при попытке скрыться от полиции. Об этом сообщает Actu17.

14 января в полицию поступил звонок о том, что группа людей ворвалась в квартиру на авеню Роже Саленгро и потребовала деньги у молодого жильца. Туда прибыли правоохранители, которые узнали у местной жительницы, что незваные гости еще находятся на месте преступления.

В этот момент выяснилось, что из окна квартиры, в которую поднимались полицейские, выпрыгнул молодой человек. Сотрудники полиции увидели на парковке 24-летнего мужчину, который почти потерял сознание. Его экстренно госпитализировали. К тому времени, как уточняется, вымогатели уже покинули его дом.

Затем выяснилось, что пострадавший был объявлен в розыск в июле 2023 года и выпал из окна, пытаясь избежать ареста.

Ранее арестанту добавили срок за побег из СИЗО через окно для приема посылок.