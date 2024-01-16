Петербуржец напал с кастрюлей на автомобиль подруги, чтобы она с ним поговорила

В Петербурге мужчина с кастрюлей напал на машину подруги, чтобы она с ним поговорила. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 26 октября прошлого года на Новосмоленской набережной. Нетрезвый 31-летний мужчина вышел во двор с кастрюлей и коньяком, чтобы встретить свою подругу, которая приехала туда на машине.

Однако выходить из автомобиля и общаться с мужчиной россиянка не захотела. Тогда петербуржец нанес по машине подруги удары кастрюлей, которая была у него в руках.

«В момент совершения преступления собственница транспортного средства находилась в машине. Обвиняемый пояснил, что так он хотел вызвать женщину на разговор», — сообщили в прокуратуре, передает «Фонтанка».

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