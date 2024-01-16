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Россиянам объяснили, с чем связаны частые задержки авиарейсов

Авиаэксперт Герасимов: частые задержки авиарейсов связаны с поставкой запчастей

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Shutterstock

До введения санкций для обслуживания самолета иностранного производства уходило менее суток на поставку любой запчасти кроме двигателя, а теперь на это требуется значительно больше времени, отметил бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов. По этой причине часто происходят задержки вылетов на один-два дня, объяснил он в беседе с НСН.

На днях компания Flydubai задержала почти на трое суток вылет из Санкт-Петербурга в Дубай. Комментируя эту ситуацию, Герасимов отметил, что авиакомпания не может починить самолет «серыми» запчастями.

«Все действия, которые будут сделаны русскими специалистами и запчастями, которые были доставлены в Россию параллельным импортом, будут незаконными. Эксплуатировать этот самолет будет нельзя с точки зрения международного права», — объяснил эксперт.

По словам Герасимова, Flydubai в этой ситуации должна отправить резервный самолет с необходимым оборудованием и авиатехниками, чтобы починить его на территории России сертифицированными в ОАЭ техниками и официально купленными запчастями. Только после этого самолет может продолжить полеты. При некритических отказах самолет может совершать полеты ограниченное количество раз, а критические технические отказы часто не позволяют осуществить перевозку.

Напомним, после почти трехсуточной задержки самолета в Дубай, ситуацией заинтересовалась прокуратура. В ведомстве пообещали разобраться в причинах задержки.

Ранее рейс из Таиланда в Москву для 400 пассажиров задержали более чем на сутки.

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