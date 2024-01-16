Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врачи рассказали, как ЭКО может отразиться на женском здоровье

Репродуктолог Милютина: ЭКО для женщин опасно синдромом гиперстимуляции яичников

close
100%
Shutterstock

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) для женского здоровья не проходит бесследно и может привести к негативным последствиям для здоровья, рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. Процедура грозит синдромом гиперстимуляции яичников, однако современные препараты помогают этого избежать, отметила она в беседе с НСН.

Вопреки опасениям, на сегодняшний день не доказано, что ЭКО повышает риск развития онкологических заболеваний, отметила врач. Также процедура не ускоряет климакс.

«Здесь только синдром гиперстимуляции [яичников]. Еще 15 лет назад было 10% циклов, которые сопровождались тяжелой гиперстимуляцией. Сейчас мы ее совсем не видим: появились новые препараты, подходы, мы можем этого абсолютно избежать», — рассказала специалист.

Сегодня, по словам Милютиной, порядка 20% российских супружеских пар сталкиваются с бесплодием, причем с возрастом растет вероятность появления проблем с репродукцией. В то же время количество женщин, планирующих беременность до 30 лет, с каждым годом уменьшается, а число желающих родить после 45 лет – увеличивается, отметила врач.

В Минздраве заявляли о планах в 2024 году снизить на 28,7% средние затраты на каждую процедуру ЭКО в федеральных медцентрах. Годом ранее сокращения расходов на процедуру удалось достичь благодаря более эффективной организации закупок расходных материалов и импортозамещению.

Россиянок ранее предупредили о важном условии при проведении ЭКО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами