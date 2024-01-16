Диетолог рассказала, какую пользу для здоровья приносят апельсины

Апельсины могут поддержать здоровье сосудов и нормализовать липидный обмен за счет содержания витамина C и клетчатки. Об этом «Москве 24» рассказала главный диетолог московского Депздрава Антонина Стародубова.

По ее словам, в 100 г данного фрукта содержится половина от рекомендуемой дневной нормы витамина C. Он помогает укрепить иммунитет и полезен для профилактики сезонных респираторных заболеваний. В апельсинах также содержатся витамин А, витамины группы В, биофлавоноиды, фруктовые кислоты, эфирные масла, калий, кальций и цинк, продолжила эксперт.

«Для того чтобы яркие и сочные апельсины приносили пользу и удовольствие, их лучше всего включать в рацион в свежем виде. Также необходимо соблюдать меру — не более одного-двух апельсинов в день. Чрезмерное употребление цитрусовых, в том числе апельсинов, даже у здорового человека может вызвать псевдоаллергическую реакцию, сопровождающуюся кожными высыпаниями и зудом», — отметила Стародубова.

Однако людям с индивидуальной непереносимостью апельсинов, а также при обострении хронических заболеваний ЖКТ лучше исключить этот фрукт из рациона, заключила диетолог.

Исследование, опубликованное в Journal of Urology (Urol. J), до этого показало, что сок апельсина защищает от камней в почках лучше щелочной воды.

Ранее генетики выяснили историческое место происхождения лимонов и апельсинов.