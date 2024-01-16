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Экс-главу Красного Креста в России нашли мертвой в Москве

Экс-главу Российского Красного Креста Лукутцову нашли мертвой в своей квартире

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Александр Натрускин/РИА Новости

Бывший председатель Российского Красного Креста (РКК) Раиса Лукутцова найдена мертвой в своей квартире в Москве. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Накануне в своей квартире на Новочеремушкинской улице найдена мертвой Раиса Лукутцова — бывший председатель Российского Красного Креста», — говорится в сообщении.

В оперативных службах уточнили, что смерть 74-летней женщины не носит криминального характера, на теле не обнаружили следов насилия. Известно, что в последнее время Лукутцова тяжело болела.

Раиса Лукутцова возглавляла организацию «Российский Красный Крест» с 2006 по 2021 год.

За несколько дней до этого стало известно о смерти внука бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексея Аджубея. Его тело обнаружили в Москве. Незадолго до смерти он связался со своим знакомым и попросил о помощи: мужчина плохо себя почувствовал. Бригада скорой помощи не смогла попасть внутрь квартиры, поэтому дверь пришлось взламывать.

Ранее стало известно, что умер каскадер Александр Захарченков.

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