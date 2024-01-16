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Молдавские вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского

В молдавских Бельцах вандалы сорвали табличку в честь маршала СССР Малиновского

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Телеграм-канал «Солдат Победы»

Вандалы в молдавском городе Бельцы сорвали памятную табличку, установленную на улице имени маршала СССР Родиона Малиновского. Об этом сообщили в Telegram-канале «Солдат Победы».

«В Бельцах неизвестные вандалы сорвали информационное панно, установленное на улице маршала Советского Союза Родиона Малиновского», — говорится в сообщении.

Информационная табличка содержала данные на двух языках — русском и молдавском. Панно рассказывало о подвигах героя Великой Отечественной войны.

Маршал участвовал в обороне Молдавии в 1941 году. Малиновский также принимал непосредственное участие в освобождении республики от фашисткой оккупации в 1944 году.

В январе неизвестные вандалы в Болгарии свалили с постамента бюст графа Игнатьева.

Власти города Варна сообщили, что памятник уберут на время реставрации, после чего вернут на место. Они уточнили, что металлические пластины в основании бюста были погнуты, вероятно, ломом, края оторваны, а винты вырваны.

Ранее в Болгарии вандалы изуродовали памятник Советской армии в Софии.

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