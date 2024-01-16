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В Иркутской области 19-летний юноша планировал массовую стрельбу и был задержан

Безработного из Иркутской области задержали при подготовке к массовой стрельбе

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Иркутской области задержали готовившегося к массовой расправе молодого человека, который нигде не работает и не учится. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 19-летний житель Железногорска-Илимского готовил налет на оружейный магазин. Там он планировал добыть все необходимое для будущего нападения.

Силовики раскрыли план юноши и задержали его. Во время обыска у него дома обнаружили молоток, поясной патронташ и очки с красными линзами.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Фигуранту грозит до 20 лет колонии.

Ранее молодой человек из Югры анонсировал в соцсетях расправу над своими родственниками.

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