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В Ленобласти 87-летняя женщина попала в больницу после попытки изнасилования неизвестным

В Ленобласти мужчина попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку в ее квартире

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Depositphotos

Жительница Ленобласти попала в больницу после того, как к ней проник неизвестный. Об этом сообщает Piter.tv.

Инцидент произошел в городе Сланцы, в доме на улице Чкалова. По словам соцработника, мужчина незаконно прошел в квартиру 87-летней женщины. Там он избил россиянку и попытался изнасиловать. Было ли что-то украдено из жилья пенсионерки, не сообщается.

Пострадавшая получила несколько травм, среди которых – сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и гематомы. Несмотря на большое количество повреждений, состояние женщины оценили как удовлетворительное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент злоумышленника ищут. Известно, что на вид ему 30 лет. В день инцидента был одет в куртку синего цвета.

Ранее в Индии железнодорожник предложил помощь больной туристке и изнасиловал ее.

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