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Неизвестные вынесли флешку с электронной подписью из кабинета сотрудницы Госдумы

Рабочее место сотрудницы Госдумы обворовали во время январских праздников

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Кабинет в здании Государственной думы обокрали во время январских праздников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вернувшаяся на работу 10 января 41-летняя женщина не смогла найти флешку с сертификатом электронной подписи Федерального казначейства. Устройство хранилось в ее рабочем столе, на котором после январских праздников царил бардак. Рабочие места коллег, с которыми женщина делит кабинет, оказались нетронутыми.

Пострадавшая обратилась в полицию, однако не смогла ответить на вопрос, кто именно может быть причастен к краже. По ее словам, доступ в кабинет есть у нескольких человек, при этом запасной ключ постоянно лежит на вахте.

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