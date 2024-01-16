В России призвали вернуть лечебно-трудовые профилактории для алкоголиков

Для решения проблемы роста количества людей с алкогольной зависимостью в России следует принимать меры, причем сухой закон не поможет, считает врач-нарколог Василий Шуров. По его мнению, в стране следует активнее вести пропаганду ЗОЖ, особенно в «депрессивных регионах», а также вернуть опыт создания лечебно-трудовых профилакториев для зависимых.

Если ввести сухой закон, то это спровоцирует самогоноварение и употребление суррогатов, что приведет к высокой смертности, отметил нарколог в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Необходимо включать пропаганду здорового образа жизни в депрессивных регионах, где люди массово спиваются, нужно как-то организовывать для них досуг, занимать людей, целенаправленно их лечить. В Магаданской области, Чукостком и некоторых северных округах совершенно чудовищная статистика по алкоголизму. Там нужно развивать наркологическую службу, увеличивать количество реабилитационных коек, вернуть опыт ЛТП», — считает врач.

Меры борьбы с алкоголизмом, по мнению Шурова, должны финансироваться государством. Он подчеркнул, что это страшное заболевание, которое является причиной многих преступлений со смертельным исходом.

В целом рост алкоголизации связан как с недостатком пропаганды ЗОЖ, так и чисто формальными ограничениями по продаже спиртного, которые легко обойти, считает специалист. Купить алкоголь можно в любом продуктовом магазине, что жители часто и делают из-за скуки, отметил он.

«Население алкоголизируется, многие из тех, у кого есть предрасположенность, спиваются», — заявил врач, призвав решать проблему.

Напомним, по данным Росстата, в России впервые за десять лет начало расти число случаев алкогольной зависимости среди граждан. Так, в 2022 году выявили 54,2 тыс. человек с клиническим диагнозом «алкогольная зависимость».

Ранее нарколог назвал опасную привычку, которая может привести к алкогольной зависимости.