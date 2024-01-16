В Екатеринбурге мужчина напал в автобусе на мать двоих детей и выбил ей зубы

В Екатеринбурге неизвестный напал на мать двоих детей и выбил ей кулаком зубы. Об этом знакомая потерпевшей рассказала Telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел 15 января в автобусе №41, который двигался по улице Баумана к станции метро «Уралмаш». По словам женщины, тем утром в салоне было много пассажиров, среди которых находился и пьяный мужчина. Он странно себя вел и в какой-то момент стал приставать к пострадавшей. Та попросила не трогать ее и отвернулась, после чего хулиган стал оскорблять девушку и записывать видео. Она отодвинула руку мужчины с телефоном от себя, и злоумышленник ударил ее кулаком в лицо. Пострадавшей с тремя выбитыми зубами пришлось обращаться к врачу, который зашил ей губу.

«Самое дикое в этой ситуации, что автобус был полон людей, в том числе мужчин, присутствовала кондуктор. Никто не то, что не вступился за молодую женщину, не предложил ей помощи, но и просто проигнорировали, когда она пыталась задержать автобус до приезда полиции, а кондуктор и водитель просто высадили сначала мужчину, а потом и пострадавшую в крови, якобы она нарушает спокойствие в салоне автобуса», — считает приятельница пострадавшей.

Сейчас потерпевшая ищет свидетелей происшествия и надеется привлечь агрессора к ответственности.

Ранее неизвестные избили кондуктора петербургского трамвая после просьбы оплатить проезд.