В Якутии воспитателей спецшколы подозревают в издевательствах над глухими детьми

Следователи Якутии обратили внимание на случаи издевательства над глухими детьми в спецшколе. Об этом сообщает управление СК РФ в официальных соцсетях.

На данный момент представители ведомства проводят поверку, которой предшествовали публикации в социальных медиа. Авторы сообщали об издевательствах над неслышащими воспитанниками со стороны сотрудников специального учреждения. Какие-либо подробности произошедшего не приводятся.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ведомства по региону доложить о ходе проверки.

Ранее в Telegram-канале «Осторожно, новости» появилась публикация, в которой одна из бывших воспитанников пожаловалась на побои и издевательства. Например, педагог бросался на детей с ножом. По словам одного из воспитателей, жалобы от детей поступают с мая прошлого года, но администрация скрывает это.

Ранее в краснодарской больнице персонал привязал пенсионера с пневмонией к кровати.