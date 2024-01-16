Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Хабаровском крае водитель получил срок за то, что вытолкнул пенсионерку из автобуса

В Хабаровском крае осудили водителя, вытолкнувшего пенсионерку из автобуса

close
100%
Shutterstock

В Хабаровском крае мужчина получил срок за то, что выкинул пенсионерку из автобуса. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Россиянина приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Инцидент произошел весной, в Комсомольске-на-Амуре. По версии следствия, женщина вошла в автобус на остановке в районе Охотской улицы. Позже во время конфликта по незначительной причине водитель силой стащил пенсионерку с ее места, после чего вытолкнул из салона и скрылся.

Компания-перевозчик прокомментировала ситуацию. По словам представителя, водителя и кондуктора лишили премии и уволили. Пожилой пострадавшей принесли извинения. Более того, ей предоставили право бесплатно пользоваться автобусами этого маршрута.

Ранее в Сибири из автобуса высадили женщину, пытавшуюся оплатить проезд двумя разными способами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами