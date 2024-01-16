В Хабаровском крае водитель получил срок за то, что вытолкнул пенсионерку из автобуса

В Хабаровском крае мужчина получил срок за то, что выкинул пенсионерку из автобуса. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Россиянина приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Инцидент произошел весной, в Комсомольске-на-Амуре. По версии следствия, женщина вошла в автобус на остановке в районе Охотской улицы. Позже во время конфликта по незначительной причине водитель силой стащил пенсионерку с ее места, после чего вытолкнул из салона и скрылся.

Компания-перевозчик прокомментировала ситуацию. По словам представителя, водителя и кондуктора лишили премии и уволили. Пожилой пострадавшей принесли извинения. Более того, ей предоставили право бесплатно пользоваться автобусами этого маршрута.

Ранее в Сибири из автобуса высадили женщину, пытавшуюся оплатить проезд двумя разными способами.