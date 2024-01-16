Продавец-стажер обворовал работодателя вместе с приятелями, отработав две смены

В Хабаровске продавец-стажер угостил друзей в магазине работодателя и забрал себе выручку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В октябре имеющий судимость 24-летний молодой человек стал работать в продуктовом павильоне, но уже спустя две смены похитил из торговой точки товар и выручку на сумму около 33 тыс. рублей. Индивидуальный предприниматель, взявший мужчину на испытательный срок, обратился в полицию.

Правоохранители отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что злоумышленник повел себя не как наемный работник, а как владелец магазина. Он пригласил туда нескольких молодых людей, стал бесплатно наливать им напитки и раздавать электронные сигареты, а сам забрал из кассы наличные.

Подозреваемого, к этому времени устроившегося на автомойку, задержали на новом месте работы. Он признался, что отработал в торговой точке лишь две смены, а затем решил отметить там день рождения сестры и привел в павильон приятелей, с которыми отдыхал до утра.

Его обвинили в совершении кражи и лишили свободы на полтора года условно с аналогичным испытательным сроком. По решению суда виновник обязан выплатить потерпевшему сумму причиненного ущерба.

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