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Число жертв взрыва в мебельном цехе в Баку увеличилось до семи

Генпрокуратура сообщила, что число жертв взрыва в Баку возросло до семи человек

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Согласно сообщению пресс-службы генпрокуратуры Азербайджана, число погибших в результате взрыва и пожара в мебельном цехе на улице Абая Кунанбаева в Баку достигло семи человек. Об этом пишет РИА Новости.

После проведения поисково-спасательных работ на месте происшествия удалось обнаружить и извлечь из-под завалов тела шести человек. Некоторое время спустя было найдено еще одно тело.

Ранее сообщалось о трех погибших и 24 пострадавших.

Информации о причинах взрыва и ущербе властями пока не дана.

28 сентября мощный взрыв произошел в Ташкенте. Детонация произошла складах в промзоне Янгихаётского района. После начался масштабный пожар. По словам очевидцев ЧП, взрывная волна ощущалась в 30 километрах от эпицентра. В ближайших домах выбивало окна и двери.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.

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