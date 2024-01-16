Офтальмолог назвала ежедневные привычки, ухудшающие зрение

Некоторые повседневные привычки могут влиять на ухудшение зрения и стать причиной заболеваний глаз. О них «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Валентина Анисимова. Первая такая привычка — чтение в транспорте и за компьютером.

По мнению специалиста, любители почитать книги в общественном транспорте (метро, автобусе, машине) могут серьезно навредить своему зрению. При таком чтении глаза получают большую нагрузку: им нужно совершать множество движений, при этом цилиарная глазная мышца заметно напрягается и меняет аккомодацию (фокус расстояния). В результате острота зрения значительно снижается.

«Кроме того, ухудшить зрение также может еще одна вредная привычка — чтение лежа и тем более за компьютером. В этой ситуации повышается риск развития компьютерного зрительного синдрома. При взгляде под углом глаз не в состоянии удерживать правильный фокус на тексте и вынужден постоянно переключаться с одной точки на другую. Это может привести к серьезному перенапряжению глазного аппарата и в итоге к ухудшению зрения», — сказала эксперт.

Как отметила Анисимова, многие любят читать или сидеть за компьютером при тусклом или, наоборот, слишком ярком освещении, не подозревая, какой вред наносят глазам.

«Плохое освещение постоянно вызывает напряжение зрительного аппарата, спазм глазных мышц и синдром сухого глаза. Если долго смотреть в экран компьютера или смартфона при плохой освещенности в комнате, могут пострадать фоторецепторные клетки — структурные компоненты сетчатки глаза. Они начинают интенсивно расходовать энергию и долго восстанавливаются. Доказательством дисфункции фоторецепторов являются плавающие темные пятна перед глазами. Чтобы сохранить зрение, необходимо соблюдать правильный световой режим», — рассказала она.

Врач также отметила, что неправильное ношение и использование очков и контактных линз — одна из распространенных вредных привычек, портящих зрение. Очки и линзы предназначены не только для обеспечения остроты зрения, но и для правильной работы зрительного аппарата. Их постоянное ношение снижает риск развития различных глазных патологий, как, например, косоглазие, близорукость, астигматизм и т.д.

«Перед покупкой оптики очень важно проконсультироваться с врачом-офтальмологом. Только квалифицированный специалист поможет правильно подобрать нужный прибор, чтобы избежать перенапряжения глазных мышц и дальнейшего прогрессирования глазной патологии», — посоветовала Анисимова.

Офтальмолог также обратила внимание на вред для здоровья глаз, который может причинить привычка постоянно надевать и снимать линзы грязными руками. По ее словам, последствие пренебрежительного отношения к гигиене линз — появление бактериальной инфекции, вызывающей воспалительный процесс оболочки глаза, сильное жжение и покраснение.

Кроме того, важно следить за сроком ношения линз. Просроченные линзы могут причинить глазам не меньше вреда, чем нарушение гигиенических норм их хранения. Инфекционные процессы, возникающие при их ношении, могут привести к развитию серьезного заболевания — кератоконуса. Патология проявляется истончением и дистрофией роговицы, что в свою очередь приводит к прогрессивному снижению зрения, вплоть до слепоты.

«Еще одна вредная привычка — не смывать макияж. В некоторых косметических средствах могут содержаться вредные химические вещества, которые при попадании в глаза не только вызывают сильное раздражение и покраснение, но даже ожог роговицы. Врач предупреждает: после заживления ожога может возникнуть помутнение роговицы, и если вовремя не обратиться к офтальмологу, последствия для зрения будут крайне негативными», — резюмировала врач.

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