Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал газете «Известия», что на этой неделе в Москве ожидается неустойчивая погода с резкими перепадами температуры и давления.

Как отметил синоптик, 15 и 16 января будут относительно теплыми днями с температурой чуть выше климатической нормы, от 0°C до –3°C. Кроме того, ожидается небольшой снег.

По словам Шувалова, 17 января температура начнет понижаться, и в ночь на четверг похолодает до –16…–18°C. Синоптик добавил, что это похолодание будет очень непродолжительным.

Он также рассказал, что с запада в столицу придет облачная зона атлантического циклона, на фоне чего пойдет снег, а ветер усилится до 12–17 м/с, а ближе к вечеру 18 января температура повысится до –5…–7°C.

«В пятницу днем ожидается достаточно теплая погода, но под вечер опять будет подмораживать. Возможны осадки в виде снега», — сказал синоптик.

До этого синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что за погоду в Москве и области на этой неделе будут отвечать два циклона.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также прогнозировал, что около 30-40% от месячной нормы осадков выпадет в Москве на текущей неделе.

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