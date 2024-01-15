Пенсионер в маске ворвался в отделение банка и похитил 64 тысячи долларов

В штате Калифорния пенсионер, 40 лет отсидевший в тюрьме за ограбления, ворвался в банк и вынес 64 тысячи долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.

В Лос-Анджелесе 71-летний мужчина ворвался в отделение банка и угрожая оружием потребовал открыть хранилище, оттуда он достал 64 тысячи долларов и скрылся на автомобиле.

Спустя несколько часов мужчину удалось задержать, полицейские остановили его машину, при обыске в салоне были обнаружены наличные и пистолет.

Выяснилось, что американец был неоднократно судим за ограбления банков, в тюрьме он провел более 40 лет. Полицейские уверены, что банк был не единственным местом, которое ограбил пожилой преступник, и разыскивают других пострадавших.

Ранее россиянин избил пенсионера, похитил у него оружие и угнал машину.