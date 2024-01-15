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Сиделка украла у 105-летней пенсионерки кредитную карту и потратила все деньги

The Sun: в США сиделка украла у 105-летней пенсионерки кредитную карту

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Collier County Sheriff's Office

В штате Флорида полицейские задержали 41-летню сиделку 105-летней долгожительницы, женщина украла у пенсионерки кредитную карту и потратила деньги на покупки в торговом центре. Об этом сообщает The Sun.

В полицию обратились родственники 105-летней жительницы Флориды после того, как у пенсионерки оказалась заблокирована банковская карта из-за большого количества подозрительных транзакций.

Выяснилось, что кредитку у американки похитила 41-летняя сиделка Мария Авилар Рамос, которую наняла семья, женщину задержали, но она не признала своей вины. Рамос обвинили в мошенничестве с использованием удостоверения личности пострадавшей.

Ранее две сестры грабили пенсионерок, опаивая их святой водой с успокоительным.

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