Сиделка украла у 105-летней пенсионерки кредитную карту и потратила все деньги

В штате Флорида полицейские задержали 41-летню сиделку 105-летней долгожительницы, женщина украла у пенсионерки кредитную карту и потратила деньги на покупки в торговом центре. Об этом сообщает The Sun.

В полицию обратились родственники 105-летней жительницы Флориды после того, как у пенсионерки оказалась заблокирована банковская карта из-за большого количества подозрительных транзакций.

Выяснилось, что кредитку у американки похитила 41-летняя сиделка Мария Авилар Рамос, которую наняла семья, женщину задержали, но она не признала своей вины. Рамос обвинили в мошенничестве с использованием удостоверения личности пострадавшей.

Ранее две сестры грабили пенсионерок, опаивая их святой водой с успокоительным.