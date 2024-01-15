На выставке «Россия» завершились Дни регионов Центрального федерального округа

На Международной выставке-форуме «Россия» 14 января завершились Дни регионов Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба форума.

Как отметила гендиректор «Института региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин, в ЦФО активно занимаются благоустройством городов. По ее словам, экспозиции регионов ЦФО на выставке «Россия» наглядно демонстрируют, что поводы для гордости есть в каждом из них.

«Масса достижений сконцентрирована в экономической сфере. Обрабатывающая промышленность ЦФО занимает первое место по объему производства, обеспечивая больше 35% продукции всей страны. А аграрии из этих регионов производят наибольшее количество отечественной сельхозпродукции — больше 27%», — рассказала она.

Эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова подчеркнула, что в каждом регионе ЦФО развиваются крупные промышленные и инфраструктурные проекты, создающие рабочие места и повышающие конкурентоспособность.

«Один из бесспорных успехов двух последних десятилетий — это переворот в сознании людей по поводу российского сельского хозяйства и пищевой продукции. Мы полюбили российское, стали им гордиться, качество выросло просто космически. И во многом тут надо сказать спасибо аграриям из ЦФО — тут производится более четверти всей сельскохозяйственной продукции страны», — отметила она.

Федорова подчеркнула, что качество жизни в ЦФО заметно растет. По ее словам, улучшилось состояние дорожной сети, благоустройство и качество городской среды .

«Отдельно важно сказать про транспортную связность – шутки о том, что в Тулу будет ходить метро, скоро перестанут, кажется, быть шутками», — добавила эксперт.

В свою очередь, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына добавила, что регионы ЦФО презентовали на выставке результаты развития и поводы для гордости.

«Это два ключевых смысла, которые в рамках Дней регионов было очень важно грамотно — содержательно, понятно, доступно и красиво — донести до посетителей. Думаю, все получилось, и был сформирован целостный публичный образ регионов ЦФО. Из каких компонентов он состоит? Высокая динамика экономического роста, которая стала возможной в силу грамотной политики президента по поддержке макрорегиона. Развитие промышленности, а отсюда — вклад в технологический суверенитет страны и в повышение качества жизни», — сказала она.

Напомним, после завершения Дней регионов ЦФО на выставке «Россия» начнутся отраслевые дни, где можно будет узнать о достижениях и результатах развития страны в промышленности, сельском хозяйстве, науке и других направлениях.