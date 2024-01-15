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Пьяный россиянин разгромил ювелирный магазин и пытался похитить украшения

В Якутии пьяный мужчина пытался похитить драгоценности из ювелирного магазина

В Якутии сотрудники полиции задержали мужчину, который разбил дверь в торговом центре и пытался ограбить ювелирный магазин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел в ночь на 15 января в Якутске, нетрезвый местный житель разбил стеклянную входную дверь в торговом центре, проник в помещение ювелирного магазина и попытался похитить украшения.

Действия злоумышленника на камерах видеонаблюдения заметил охранник ТЦ и вызвал полицию. Нетрезвого вора удалось задержать на месте преступления, им оказался ранее судимый 37-летний якутянин. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее пьяный россиянин попытался похитить из магазина 16 килограммов сыра и попал на видео.

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