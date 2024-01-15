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Все сотрудники, не выходившие на связь после пожара на складе Wildberries, найдены

Wildberries: найдены все не выходившие на связь сотрудники сгоревшего склада

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Все сотрудники, которые не выходили на связь после пожара на складе Wildberries в Петербурге, найдены. Об этом компания сообщает в своем Telegram-канале »WB на связи!».

По информации Telegram-канала, местонахождение всех сотрудников, которые находились на сгоревшем складе Wildberries в Шушарах в день пожара, установлено. Никто из трудившихся на складе работников не числится пропавшим.

До этого компания не могла установить местонахождение 16 сотрудников, которые трудились на складе в день пожара. Сообщалось, что поиск работников осложнялся тем, что у многих из них не было мобильных телефонов — они могли потеряться на складе при эвакуации.

Масштабный пожар на складе компании в Пушкинском районе Петербурга произошел 13 января. Изначально огонь распространился на площади 1000 квадратных метров, однако позже площадь пожара достигла 50 тыс. квадратных метров.

Ранее СК завел уголовное дело после пожара на складе в Шушарах.

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