Мэр Белгорода рассказал об установке модульных укрытий в городе

В Белгороде планируется установить около 200 модульных укрытий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Планируем ежедневно устанавливать пять-десять модульных укрытий в зависимости от возможностей производителей», — сказал градоначальник.

По словам Демидова, модульные конструкции изготавливаются из высокопрочной марки бетона. Кроме этого, их усиливают армированием. Места их установки определены специалистами органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций вместе с МЧС.

Мэр Белгорода указал, что в городе также продолжается работа по укреплению остановок железобетонными блоками и мешками с песком. По его данным, на сегодняшний день укреплены 43 остановки.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие дни в Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций.

Ранее сообщалось, что в Белгороде испытали защитные конструкции на случай обстрелов.