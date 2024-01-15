Россиянка подала в суд на больницу из-за химического ожога у ребенка

В Кургане мать трехлетнего мальчика намерена наказать врачей больницы из-за травмы трехлетнего сына, у мальчика произошел химический ожог после укола. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел в апреле 2023 года, трехлетнего мальчика доставили в детскую больницу Кургана с подозрением на двустороннюю пневмонию. Ребенку назначили уколы, в один из дней медсестра положила на место прокола вату и ушла.

Из-за длительного контакта антисептика с кожей маленький пациент получил химический ожог.

«Из-за химического ожога за месяц на коже у ребенка появилась дыра глубиной почти 3 см, 2 см в окружности. Начался некроз тканей. Место ожога оперировали дважды», — рассказала мать мальчика.

В больнице ребенок провел почти четыре месяца, после выписки семья обратилась с заявлением в СК, следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей в отношении одного из сотрудников больницы.

В департаменте здравоохранения Курганской области в URA.RU сообщили, что по факту оказания медпомощи ребенку проводится судебное разбирательство.

Ранее суд встал на сторону семьи пациента, чьи органы незаконно уничтожили врачи.