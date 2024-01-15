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Охранник из Fix Price напал на девочку-подростка из-за шумного поведения

В Великом Новгороде охранник магазина Fix Price напал на девушку-подростка

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Depositphotos

В Великом Новгороде охранник сети магазинов Fix Price напал на девушку-подростка из-за шумного поведения. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в магазине Fix Price между девушкой-подростком произошел словесный конфликт из-за шумного поведения школьницы. Сообщается, что перепалка на повышенных тонах сопровождалась нецензурной бранью.

После это охранник бросился за школьницей и догнал ее на лестнице. Затем мужчина повалил ее на пол и ударил ногой, сообщает РИА Новости. Девушка-подросток успела закрыть голову руками и удар пришелся по плечу.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает СУ СКР по Новгородской области.

Ранее на Урале водитель напал на девушку и выкинул ее из маршрутки на улицу.

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