В российском регионе зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7

В Курумканском районе Бурятии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.

По информации агентства, подземные толчки зафиксировали в 58 километрах от села Сахули в акватории озера Байкал. Сообщается, что землетрясение ощущалось в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, а также в Северобайкальске и Улан-Удэ.

Информации о разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало. Отмечается, что отголоски подземных толчков также ощутили в Чите и Забайкальском крае.

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