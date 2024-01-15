Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нарколог прокомментировала данные о росте числа алкозависимых в России

Нарколог Клименко: рост числа алкозависимых в России не является значительным

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Директор Национального научного центра наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ, Татьяна Клименко в интервью RT прокомментировала данные Росстата, согласно которым в России стало больше граждан с алкогольной зависимостью. По ее словам, данная информация не дает основания говорить о значительном увеличении числа алкозависимых, а скорее о колебаниях, исходя из сделанных ранее прогнозов резкого роста потребления спиртного во время пандемии COVID-19.

«Однако этого не произошло, что, по-видимому, было связано с введенными ограничениями на передвижение населения, когда «наши» пациенты больше находились под контролем своей семьи», — добавила эксперт.

Она добавила, что в стране продолжают реализовываться эффективные меры для снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.

15 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата сообщила, что в РФ впервые за десять лет начало расти число случаев алкогольной зависимости среди граждан.

По данным ведомства, в 2022 году впервые выявили 54,2 тыс. человек с клиническим диагнозом «алкогольная зависимость». До 2021 года количество людей с данной зависимостью в стране сокращалось, но в 2022-м произошло изменение этой динамики.

Ранее нарколог назвал два распространенных среди алкоголиков бредовых расстройства.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами