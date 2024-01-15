Нарколог прокомментировала данные о росте числа алкозависимых в России

Директор Национального научного центра наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ, Татьяна Клименко в интервью RT прокомментировала данные Росстата, согласно которым в России стало больше граждан с алкогольной зависимостью. По ее словам, данная информация не дает основания говорить о значительном увеличении числа алкозависимых, а скорее о колебаниях, исходя из сделанных ранее прогнозов резкого роста потребления спиртного во время пандемии COVID-19.

«Однако этого не произошло, что, по-видимому, было связано с введенными ограничениями на передвижение населения, когда «наши» пациенты больше находились под контролем своей семьи», — добавила эксперт.

Она добавила, что в стране продолжают реализовываться эффективные меры для снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.

15 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата сообщила, что в РФ впервые за десять лет начало расти число случаев алкогольной зависимости среди граждан.

По данным ведомства, в 2022 году впервые выявили 54,2 тыс. человек с клиническим диагнозом «алкогольная зависимость». До 2021 года количество людей с данной зависимостью в стране сокращалось, но в 2022-м произошло изменение этой динамики.

Ранее нарколог назвал два распространенных среди алкоголиков бредовых расстройства.