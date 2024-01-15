Ликвидирован пожар на складе в Подмосковье

Пожарные ликвидировали пожар на складе в Мытищах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС России.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье», — говорится в публикации.

Пожар возник в Мытищах на складе автозапчастей на 600 квадратных метрах. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. В ведомстве отмечали, что на месте работали свыше 30 человек и восемь единиц техники МЧС Российской Федерации.

«Пожарно-спасательным подразделениям МЧС удалось не допустить распространение огня на расположенные рядом строения», — добавили в ведомстве.

Вечером 14 января на складе Wildberries в Петербурге начался новый пожар, открытое горение удалось локализовать после полуночи на площади 150 квадратных метров. Обстоятельства и причина пожара выясняются.

Предыдущее возгорание произошло 13 января. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, когда огонь был локализован. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, спасатели эвакуировали 1617 человек. При этом Wildberries до сих пор пытается установить связь с некоторыми сотрудниками.

Ранее в Wildberries назвали сроки выплат компенсаций после пожара.