Жительница Крымска увидела дискредитацию власти на обороте рекламы роллов «Ёбидоёби»

Жительница Кубани пожаловалась на рекламу роллов сети «Ёбидоёби» в Крымске — на том же баннере с обратной стороны разместили баннер о президентских выборах. Автор видео обвинила местных чиновников в дискредитации власти и «нравственном беспределе». В городской администрации «Газете.Ru» объяснили ситуацию алчностью — женщина и сама торгует суши, но они — дороже.

«Это предприниматель из Абинска, который занимается суши и роллами. Это не житель города. Она ж была у нас на приеме. Ей объяснили, что это лицензированное название, но мы не рекламными счетами не распоряжаемся. Мало ли что человек может сказать. Знаете, собака лает, караван идет. Это просто слова на ветер. Она приходила, потому что название ей не понравилось этой фирмы, но название переводится «С добрым утром». Потом она вдруг увидела эти щиты, решила, что надо за них взяться. Цены у этой фирмы («Ёбидоёби». — Газета.Ru) гораздо ниже и есть бесплатная доставка. У нее в Абинске цены выше. Скорее всего, человек решил вот так вот побороться с конкурентами. Человек себя так ведет некрасиво, я думаю, что здесь вот именно алчность говорит в человеке, по-другому не скажешь», — сказали в мэрии.

Там добавили, что не занимаются рекламными щитами, так как их сдают в аренду, но назвали расположение двух баннеров «неудачным».

«Конечно, соседство довольно-таки неудачное, но рекламные щиты у нас выдает районная администрация в аренду, скорее всего, эти щиты в аренде у кого-то, и этот человек сдал их в субаренду. Некрасиво, что не совсем две стороны соответствуют друг другу. С одной стороны, рекламируется с таким названием, с другой стороны, выборы», — заключили в администрации.

На опубликованном в социальных сетях видеоролике местная жительница показывает с двух сторон рекламный щит, размещенный в Крымске. На одной стороне щита реклама «Ёбидоёби» с фразой «Каждый третий житель Крымска пробовал Куни Ли». На обратной стороне – баннер с рекламой президентских выборов. Автор видео считает, что это «безобразие» и «нравственный беспредел». По ее словам, такая реклама – это дискредитация власти, за которую «нужно наказывать».

Ранее блогершу Акуну Матату уличили в нецензурной рекламе из-за баннера с ягодицами.