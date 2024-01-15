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Школу, отстранившую мальчика за курение на уроке, привлекли к ответственности

Mash: суд вынес предупреждение школе, отстранившей ученика за курение в классе

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Pixabay

В Петербурге суд привлек школу к административной ответственности за отстранение от учебы мальчика, курившего на уроке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации Telegram-канала, семиклассника дважды за несколько дней поймали в туалете с электронной сигаретой — об этом рассказали его матери. После этого школьник достал устройство и демонстративно покурил его во время урока.

После произошедшего школа издала приказ об отстранении мальчика от занятий. В результате ребенок пропустил один день учебы — приказ вскоре отменили.

Однако мать школьника обратилась в прокуратуру. Дело дошло до суда, где действия школы признали нарушением права об образовании в РФ. Учебное учреждение признало свою вину. Суд вынес ему предупреждение.

Ранее двое несовершеннолетних покурили вейп в туалете школы и попали в больницу.

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