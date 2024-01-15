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Беременная россиянка спаслась из горящего дома, выпрыгнув в окно

Inkazan: в Казани беременная девушка спаслась из горящего дома, выпрыгнув в окно

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Pixabay

В Казани беременная девушка смогла спасись из горящего дома, выпрыгнув в окно. Об этом сообщает Inkazan.

По информации издания, инцидент произошел в Авиастроительном районе города. В одном из домов садового некоммерческого товарищества «КМПО 1» произошел пожар. Несмотря на старания огнеборцев, строение сгорело дотла.

«Беременная девушка успела выпрыгнуть из окна», — рассказала очевидица произошедшего, передает Inkazan.

До этого в Екатеринбурге рабочие помогли ребенку спастись из охваченного огнем жилого дома при помощи ковша экскаватора. Двое мужчин залезли в ковш, а их напарник развернул его к зданию.

Ранее три человека пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Королеве.

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