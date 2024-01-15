В Красноярске подросток устроил разборки со стрельбой из-за конфликта в соцсетях

В Красноярске несовершеннолетние устроили погоню со стрельбой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Парашютной улице. По версии правоохранителей, молодой человек на машине марки Lada повредил иномарку. Участник конфликта разбил одно стекло тяжелым предметом, другое – пневматическим пистолетом.

«Кроме того, со слов очевидцев, во время движения были слышны хлопки», – сообщается в публикации.

После этого сотрудникам ДПС удалось задержать участников.

В беседе с правоохранителями молодые люди рассказали о том, что причиной стал конфликт в соцсетях. Во время переписки они договорились разобраться на Парашютной.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что за рулем одной из машин был несовершеннолетний, без прав и страховки.

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