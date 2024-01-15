Топ-менеджеру российской компании прислали букет цветов с угрозами

Ответственный секретарь научно-технического совета Росприроднадзора, топ-менеджер «Газпромнефти» получил от неизвестных букет искусственных цветов и записку с угрозами. Подробности сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, букет, перевязанный черной лентой, оставили у входа в квартиру 65-летнего мужчины. Он обнаружил его 14 января, когда открыл входную дверь. В приложенной к букету записке содержались угрозы в адрес топ-менеджера и его семьи, поэтому мужчина сразу вызвал полицейских, которые уже начали проверку по факту случившегося.

Сам он считает, что букет ему прислали мошенники, которые до этого вынудили мужчину перевести им все деньги и продать московскую квартиру. Причиненный преступниками ущерб тогда составил порядка 40 млн рублей. Мужчина полагает, что теперь его хотят «добить».

До этого сообщалось об инциденте в Саратове, где местная жительница перевела мошенникам 4,5 млн рублей из-за страха потерять квартиру.

Ранее в Кургане охранник торгового центра спас 90-летнюю пенсионерку от мошенников.