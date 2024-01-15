Уроженца Дагестана задержали за объятия со школьницей в торговом центре

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который обнял школьницу в торговом центре, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 14 января в ТК «Балканский» во Фрунзенском районе города. Как стало известно журналистам, в полиции о произошедшем узнали после заявления матери несовершеннолетней. По словам женщины, взрослый мужчина обнял ее дочь за талию.

Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали 31-летнего подозреваемого в состоянии сильного алкогольного опьянения. Задержанным оказался уроженец республики Дагестан. Его доставили в отдел, где обвинили в мелком хулиганстве и поместили в камеру. Следователи пока не стали возбуждать уголовное дело в отношении мужчины.

Ранее в ХМАО возбудили дело в отношении тренера, который переписывался с юными спортсменками.