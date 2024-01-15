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Оптическая иллюзия с провалившейся в землю девочкой удивила соцсети

Independent: соцсети удивила оптическая иллюзия с провалившейся в землю девочкой

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confusing_perspective/Reddit

Оптическая иллюзия с провалившейся в землю девочкой удивила пользователей соцсетей, пишет Independent. Люди начали гадать, как такое возможно, и объяснение увиденному нашлось.

Иллюзию опубликовала в соцсетях мать девочки. Женщина рассказала, что обратила внимание на этот снимок, когда пересматривала другие фотографии с дочерью. На кадре видна только часть ребенка выше пояса.

«Это моя дочь, а где ее остальная часть?», — поинтересовалась она у подписчиков.

Комментаторы попытались объяснить увиденное, но многие признались, что иллюзия «расплавила им мозг».

«Думаю, она просто стоит в яме», — предположил один из участников обсуждения.

Однако зрители все-таки смогли докопаться до истины. Оказалось, девочка стоит за небольшой стеной, поверхность который идентична брусчатке на дороге — это и стало причиной иллюзии.

Ранее пользователей соцсетей напугала «жуткая» оптическая иллюзия с собакой.

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