В Россию вернули кошку Кали, которая должна была спасти мир от ядерного взрыва

Кошку Кали, которую похитили и хотели увезти на Бали сектанты, вернули хозяйке. Об этом россиянка Дарьяна Можаева сообщила в своих соцсетях. Члены секты верили, что именно Кали «имеет предназначение и спасет мир от ядерного взрыва, который будет 15 января».

Можаева рассказала, что ее подруга и член секты Льва Левандовского Олеся Борисюк не смогла вывезти кошку на Бали. Питомца вывезли в Армению, где он и находился до возвращения домой.

После огласки истории в СМИ с хозяйкой кошки Кали связалась Надежда — еще одна жертва секты. Она рассказала о местонахождении кошки и помогла Можаевой связаться с ее опекуншей по имени Алена, которая и привезла животное обратно в Москву. Долгожданная встреча с хозяйкой состоялась в аэропорту Шереметьево.

«Газете.Ru» Дарьяна Можаева сообщила, что кошка спокойно перенесла все перелеты, ее здоровью ничего не угрожает.

«Кали у меня очень сильная кошечка, как и я. Так что она уже как ни в чем не бывало», — сказала Можаева.

Ранее Дарьяна Можаева заявила, что напишет заявление в полицию на укравших ее кошку сектантов.