Эксперт предрек рост стоимости обучения в госвузах в 2024 году

Цены на обучение в российских государственных вузах могут вырасти в 2024 году на размер инфляции. Об этом в интервью РИАМО сообщил начальник управления по организации приема абитуриентов Государственного университета управления Вадим Диких.

«В наступившем 2024 году для студентов, обучающихся не на бюджетной основе, в зависимости от направления подготовки и формы обучения возможна корректировка цен в пределах инфляции — 5,5-7,5%», — сказал Диких.

В январе Министерство науки и высшего образования России сообщило, что централизованного увеличения стоимости обучения в государственных вузах не будет. При этом в ведомстве допустили повышение цен в пределах уровня инфляции.

Президент Ассоциации негосударственных вузов РФ и ректор Российского нового университета Владимир Зернов до этого заявлял, что получение высшего образования на коммерческой основе в России может подорожать на 10-12% в новом учебном году, который начнется с 2024 по 2025 год.

Ранее в Госдуме предложили ввести в вузах новогоднюю стипендию.